Botafogo prepara proposta por zagueiro do River Plate, diz emissora argentina

De olho no mercado de transferências para reforçar o elenco, o Botafogo prepara uma proposta para contratar o zagueiro paraguaio Robert Rojas, de 27 anos, do River Plate (ARG). As informações são da emissora argentina "TyC Sports".

Os valores da oferta do Glorioso estariam acima dos 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões na cotação atual), pedida inicial do clube argentino.

Rojas, além de zagueiro, também atua como lateral-direito e é presença constante nas convocações da seleção do Paraguai. O Botafogo perdeu Rafael, titular da posição, pelo restante da temporada por conta de uma lesão no tendão patelar - ele passou por cirurgia na última segunda-feira (3) e está sendo acompanhado pelo departamento médico.

O defensor está em sua quinta temporada pelo River Plate e tem contrato até dezembro de 2024. Rojas soma 16 jogos este ano, com um gol marcado.