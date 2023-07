Botafogo encaminha saída de Douglas Borges para clube da Série B

Rio - O Botafogo encaminhou a transferência do goleiro Douglas Borges para o Guarani, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador vai assinar contrato em definitivo com o Bugre até o fim de 2024. As informações são do "iG Esporte".

Douglas Borges é aguardado neste fim de semana em Campinas para realizar exames médicos e se juntar ao elenco comandado por Umberto Louzer, que ocupa a 9ª colocação na tabela da Segundona.

Pelo Botafogo, o goleiro de 33 anos disputou 31 partidas. Ele chegou ao clube no início de 2021 como um dos destaques do Campeonato Carioca anterior, foi campeão da Série B daquele ano, mas acabou perdendo espaço e, hoje, é terceira opção no elenco.