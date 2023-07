Botafogo deverá se reunir com o Olympique para debater possível transferência de Luis Henrique

Rio - Vivendo um bom momento no Botafogo, o atacante Luis Henrique tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. No entanto, o Alvinegro deseja a manutenção do jovem, de 21 anos, mudando os termos do seu contrato. Com a obrigação de compra, o clube carioca quer flexibilizar o acordo que tem junto ao Olympique de Marselha. As informações são do blog do Gentile, do portal "FogãoNet".

Luis Henrique está emprestado até dezembro, e o Alvinegro tem obrigação de compra de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42,88 milhões) caso o jogador bata as metas estipuladas no documento. Uma dessas metas é a classificação para a Libertadores, que no momento parece perto de acontecer.

Vivendo um momento de redução de gastos, o Botafogo acredita que pagar a quantia definida na aquisição de Luis Henrique seria um grande impacto no orçamento. A ideia é negociar com o Olympique uma solução menos agressiva. As partes deverão se reunir nos próximos dias.

Com apenas 21 anos, Luis Henrique é visto com muito otimismo seja dentro de campo, como possibilidade de negócio. Após um segundo semestre bastante tímido em 2022, neste ano, o atacante soma 34 jogos em 2023, com três gols e duas assistências.