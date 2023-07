Botafogo não gosta de decisão da Conmebol sobre jogo da Sul-Americana

Rio - O Botafogo não gostou nada da decisão da Conmebol sobre o jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, contra o Patronato, marcado para a próxima quarta-feira (12), às 19h (de Brasília). A entidade autorizou o time argentino a mandar a partida no modesto Estádio Presbítero Bertolomé Grella, em Entre Ríos, o que desagradou aos alvinegros. As informações são da “Itatiaia”.



Na fase de grupos da Libertadores, o Patronato não conseguiu liberação para atuar no local. A estrutura é tão precária que o Botafogo a considera pior do que alguns estádios utilizados no Campeonato Carioca.



Com a decisão da Conmebol, o Botafogo já começou a montar sua logística para a partida. Após a partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo domingo (9), o Glorioso seguirá na capital gaúcha até terça-feira (11), quando embarcará em voo fretado para Entre Ríos. O clube avaliou que não valeria a pena um retorno ao Rio.



O Botafogo decidiu investir no fretamento por considerar a logística de um voo comercial como inviável. O Alvinegro teria que viajar até Buenos Aires e de lá seguir por terra para Paraná, capital da província de Entre Ríos, em um deslocamento que duraria aproximadamente 10 horas.



Antes de pensar na Sul-Americana, o Botafogo foca no jogo contra o Grêmio para aumentar sua vantagem na liderança do Brasileirão. O time carioca tem sete pontos de vantagem ao relação ao vice-líder, que é justamente o clube gaúcho, adversário de domingo(11).