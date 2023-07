Cláudio Caçapa trabalha para solidificar ainda mais impressionante setor defensivo do Botafogo

Rio - A campanha do Botafogo no Brasileiro vem chamando a atenção pelas boas atuações e também pela regularidade. Com 33 pontos conquistados em 13 jogos, o Alvinegro está firme na luta pelo título. Um setor que tem sido chave para esse desempenho é a defesa. No total, o Glorioso levou apenas sete gols, algo impressionante. Cláudio Caçapa, atual treinador interino da equipe carioca, chegou recentemente, e é um especialista no setor. Com isso, o que já é muito bom poderá sofrer ainda alguns ajustes a mais para ficar ainda melhor.

Um dos destaques do Botafogo, Lucas Perrí falou sobre o interino. Apesar do pouco tempo de convívio com o grupo alvinegro, a impressão que o ex-zagueiro causou foi muito positiva. "O Cláudio [Caçapa] foi zagueiro como jogador, então ele tem a parte defensiva muito bem definida. É um cara sério, trabalhador, e estamos felizes com ele", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Caçapa defendeu clubes como Cruzeiro e Atlético-MG, mas fez sua carreira principalmente atuando como zagueiro no Lyon. A oportunidade de assumir o Botafogo, de forma provisória, surgiu após pedido de John Textor, que administra o Alvinegro e também o clube francês. Em sua estreia, Caçapa manteve um estimo de jogo bem semelhante ao de Luís Castro: uma equipe compacta ciente de suas obrigações defensivas e ofensivas.

"O desempenho defensivo é um trabalho de todo o time. Não é só o goleiro ou zagueiro, é todo mundo. Nosso time vem defendendo muito bem como um bloco durante todo o campeonato e são oito jogos sem tomar gol muito por causa disso", opinou o goleiro.