Matheus Nascimento treina com bola e pode retornar para encarar o Grêmio

Além dos retornos de Lucas Fernandes e Marçal, o Botafogo deve contar com mais um reforço para encarar o Grêmio. Recuperado de lesão, Matheus Nascimento foi visto treinando com bola nas imagens da atividade desta sexta-feira (7) divulgadas pela Botafogo TV.

O atacante havia ficado de fora do clássico contra o Vasco e o motivo da ausência do jogador não foi divulgado oficialmente pelo clube alvinegro. Apesar da volta de atletas por lesão, o treinador Cláudio Caçapa sabe que não poderá contar com Gabriel Pires e Victor Sá que seguem em tratamento.

O Botafogo viaja até o Sul para encarar o Grêmio, fora de casa, no próximo domingo (9), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o confronto direto entre os líderes da competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.