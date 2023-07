Renato Gaúcho não confirma escalação de Suárez contra o Botafogo

Rio - O Grêmio ainda não sabe se poderá contar com seu principal jogador no duelo decisivo contra o Botafogo, no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre. Na coletiva desta sexta-feira (7), o técnico Renato Gaúcho não garantiu a escalação do uruguaio, já que ele tem sofrido com as dores no joelho.



“Não posso colocar se ele disser que sente o joelho. Vou respeitar a opinião dele. Se falar que está bem, joga. Depende das dores dele. Da vontade dele de querer suportar algumas dores e de querer jogar ou não. Tem que esperar até a última hora. Domingo joga? Não sei, ele que vai me dar a resposta”, declarou o treinador do Grêmio.



“Se ele vai jogar domingo ou não, vai depender dele. No momento que falar que não sente dores e está pronto, vai enfrentar o Botafogo, se falar que está sentindo dores, impossibilitado, aí fica fora de novo”, completou.



Vale lembrar que Suárez desfalcou o Grêmio na partida da última terça-feira (4), contra o Bahia, pela Copa do Brasil. O uruguaio chegou a ser confirmado na escalação, mas foi cortado após sentir o joelho no aquecimento.

O duelo entre Botafogo e Grêmio será decisivo na briga pela liderança do Brasileirão. O Glorioso tem sete pontos de vantagem ao relação ao vice-líder, que é justamente o clube gaúcho, adversário de domingo (11).