Novo técnico: Botafogo acerta a contratação de Bruno Lage

Bruno Lage será o próximo técnico do Botafogo. Depois de avançar nas tratativas, o Alvinegro acertou os detalhes e assinou com o português nesta sexta-feira (7). A notícia foi dada inicialmente pelo portal "UOL" e confirmada pela reportagem do O Dia.



Inicialmente, Lage comandará o Botafogo com objetivo traçado de conquistar o Campeonato Brasileiro, e terá chance de renovação até o fim de 2024. O foco nas conversas foi de um fim de temporada com títulos - o Glorioso também disputa a Copa Sul-Americana.



Além disso, nas tratativas, Bruno Lage escancarou desejo de trabalhar na Europa e não está descartada a possibilidade de assumir um dos europeus da Eagle Football, empresa de John Textor que é dona das ações de Crystal Palace (ING), Lyon (FRA) e RWD Molenbeek, recém-promovido à elite belga.



Aos 47 anos, Lage tem passagens pelo Benfica (POR), onde iniciou sua carreira como treinador. Seu último clube foi o Wolverhampton (ENG). Ele recebeu um convite recentemente do Atlético-MG, mas optou por rejeitar a possibilidade de trabalhar no Brasil.



O Glorioso está sem técnico desde a saída de Luís Castro, no dia 30 de junho. Ele aceitou proposta proposta do Al-Nassr e se transferiu para o futebol saudita. Cláudio Caçapa, auxiliar do Lyon, assumiu o time de forma interina.