Com a contratação de Bruno Lage, Botafogo colhe frutos da postura e passa mensagem ao mercado

o Botafogo acertou a chegada do técnico Bruno Lage

Nesta sexta-feira, 07, o Botafogo acertou a chegada do técnico Bruno Lage . O português estava livre no mercado desde que deixou o Wolverhampton e firmou contrato válido até o fim de 2023. O acordo passa uma mensagem ao mercado e ainda indica que o Alvinegro colheu frutos de sua postura após a chegada de John Textor.

Desde que se tornou SAF, o Glorioso adotou uma postura profissional. Além de dar início ao pagamento das dívidas , John Textor investiu em scouting , o que qualificou o elenco, e ainda respaldou o técnico Luís Castro, que era pilar importante do projeto.