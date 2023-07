Marlon Freitas destaca 'colheita alvinegra' após início ruim e exalta Luís Castro: 'Sempre será lembrado'

Rio - O volante Marlon Freitas, de 28 anos, foi um dos poucos reforços do Botafogo para a temporada atual. Em 2023, a equipe fez um Estadual decepcionante, porém, passou a viver um grande momento tanto no Brasileiro, que lidera, quanto na Sul-Americana. Ao reavaliar a rota alvinegra na temporada, Marlon afirmou que foi preciso passar por dificuldades para chegar a uma colheita proveitosa no momento atual.

"Muitas vezes no futebol, o objetivo é plantar hoje e colher amanhã, porém, existe um processo. Nosso começo foi muito difícil, os resultados não vinham, mas hoje estamos colhendo os frutos deste trabalho. Foi importante ter passado por isso, no começo da temporada, e a gente sempre acreditou", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Líder do Brasileiro, o Botafogo passou por uma situação delicada recentemente com a saída do treinador Luís Castro. Marlon Freitas ressaltou a contribuição do técnico, mas deixou claro que o grupo alvinegro está focado em buscar título em 2023.

"O Luís Castro será sempre lembrando por esse elenco, independente do futuro. Ele teve uma contribuição muito importante, montou nosso planejamento. Nosso grupo tá focado, com os profissionais que estão por aqui e temos certeza que estaremos brigando pelos títulos até o fim", disse.