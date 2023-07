Luis Suárez treina normalmente e fica à disposição do Grêmio para duelo com o Botafogo

O Grêmio contou com o atacante uruguaio Luis Suárez na lista de relacionados para o confronto direto com o Botafogo, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Suárez tem causado grande preocupação ao técnico Renato Portaluppi desde que começou a reclamar de fortes dores no joelho. Na última terça-feira, contra o Bahia, em Salvador, pela Copa do Brasil, o jogador sentiu o problema no aquecimento e não foi utilizado.

No retorno a Porto Alegre, o atacante uruguaio, um dos destaques da equipe na temporada, realizou novos exames e fará testes antes da partida contra o líder Botafogo. Em um primeiro momento, a tendência é de que seja titular, de acordo com o site "ge".

O Botafogo tem 33 pontos e está a sete de vantagem em relação ao Grêmio, que é o vice-líder do Brasileirão.