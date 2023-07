Com Diego Hernández e Marçal, Botafogo divulga relacionados para partida contra o Grêmio

Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para os confrontos contra Grêmio, neste domingo (9), pela 14ª rodada do Brasileirão, e Patronato (ARG), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. As boas notícias ficam por conta da possibilidade de estreia do meia uruguaio Diego Hernández e o retorno do lateral-esquerdo Marçal, recuperado de lesão no joelho direito.

Em contrapartida, o interino Cláudio Caçapa não terá à disposição novamente os atacantes Victor Sá e Matheus Nascimento, e os meias Gabriel Pires e Lucas Fernandes - este já em fase final de transição e que seguirá trabalhando no Rio de Janeiro.

Confira a lista completa:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Perri.

Zagueiros: Adryelson, Luis Segovia, Philipe Sampaio e Victor Cuesta.

Laterais: Di Placido, Hugo e Marçal.

Volantes: Breno, Danilo Barbosa, JP Galvão, Marlon Freitas e Tchê Tchê.

Meias: Diego Hernández e Eduardo.

Atacantes: Carlos Alberto, Gustavo Sauer, Janderson, Júnior Santos, Luis Henrique, Matías Segovia e Tiquinho Soares.