Caçapa destaca mudança de postura do Botafogo contra o Grêmio: 'Tudo mudou no intervalo'

Ainda sob o comando de Cláudio Caçapa, que será substituído por Bruno Lage, o Botafogo venceu mais uma no Brasileirão, desta vez pelo placar de 2 a 0, sobre o Grêmio, e disparou na liderança com 36 pontos . Em entrevista coletiva após a partida, o interino destacou que a mudança de postura no intervalo foi fundamental para a virada de chave.

Na primeira etapa, o Grêmio foi superior e acumulou chances perdidas dentro da área defendida por Lucas Perri. O Glorioso voltou melhor para o segundo tempo, conseguiu brecar as investidas e, apesar de ter sofrido em parte, foi letal para marcar dois gols aproveitando os espaços.

"Tudo mudou no intervalo. Falei para os atletas que foi um milagre a gente estar no 0 a 0. Foi a verdade. O Grêmio criou mais, teve oportunidades melhores. Não aconteceu. Disse que eles não marcaram e que a gente precisava aproveitar isso para mudar a chave", iniciou.

Na volta do intervalo, Caçapa promoveu as entradas de Marçal, lateral-esquerdo, e Matías Segovia, atacante paraguio, que participou dos dois gols na fase de construção da jogada. Os tentos foram anotados por Eduardo e Carlos Alberto.

"Fizemos um segundo tempo melhor, equilibramos o jogo. Achamos dois gols que nos trouxeram tranquilidade para manter a posse de bola."

Com o resultado, o Glorioso permanece na liderança, com 36 pontos somados, abriu 10 do vice-líder Flamengo ao fim da 14ª rodada do Brasileirão e agora se concentra no compromisso pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Patronato (ARG).