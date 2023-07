Botafogo alcança 83% de chances de título no Brasileirão após vitória sobre o Grêmio

Rio - Cada vez mais embalado, o Botafogo aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão e chegou aos 36 pontos ao vencer o Grêmio por 2 a 0, na noite do último domingo (9), em Porto Alegre. Com isso, de acordo com o site “Infobola”, do matemático Tristão Garcia, o Glorioso chegou a 83% de chances de ficar com o título.



Vice-líder, mas 10 pontos atrás do rival, o Flamengo aparece com apenas 5% de possibilidade. Pouco mais atrás, na quarta posição, com 24 pontos, o Fluminense tem só 2%.



Com o triunfo em Porto Alegre, o Botafogo, inclusive, igualou a melhor campanha do Brasileirão na era dos pontos corridos após 14 rodadas. A marca pertencia ao Corinthians, que também somou 36 pontos em 2017 e terminou com o troféu.



Apesar da empolgação com a liderança no Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisará virar a chave. O time volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Patronato, na Argentina, pelo playoff de oitavas de final da Copa Sul-Americana.