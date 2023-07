Eduardo afirma que Caçapa teve mérito em vitória do Botafogo: ‘Trabalho muito bem feito’

Rio - Autor do segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Grêmio, no último domingo (9), em Porto Alegre, o meia Eduardo não poupou elogios ao técnico interino Cláudio Caçapa após a partida. O camisa 33 destacou o bom trabalho feito pelo ex-zagueiro e afirmou que ele foi fundamental para o resultado positivo.



“Trabalho muito bem feito, não mudou muita coisa, colocou algumas ideias dele e a gente só manteve mesmo o trabalho que já estava sendo feito, mas também tem todo o mérito dele. No jogo passado, na substituição, a gente conseguiu fazer o segundo gol, e hoje também, então mérito também do professor”, declarou Eduardo.



Questionado sobre as pessoas que não acreditam que o Botafogo possa conquistar o título brasileiro, o meia disse preferir ignorar essas opiniões.



“Não estamos preocupados com o que a imprensa está falando, se está falando bem ou mal. Estamos focados mesmo em jogar, todos os jogadores, queremos estar bem focados para seguir conseguindo os resultados”, garantiu.



Apesar da empolgação com a liderança no Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisará virar a chave. O time volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Patronato, na Argentina, pelo playoff de oitavas de final da Copa Sul-Americana.