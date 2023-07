'Vamos ter novidades ao longo do ano', afirma Mazzuco sobre novo CT

Além da ótima fase dentro de campo com a liderança do Campeonato Brasileiro, fora das quatro linhas o Botafogo segue seu projeto de reestruturação. Em live realizada no canal "Uol Esporte", o diretor executivo de futebol do Alvinegro, André Mazzuco, prometeu novidades quanto ao projeto do novo CT.

"É um projeto para médio, longo prazo. Hoje temos estrutura no Lonier, que atende bem. Precisamos de nova estrutura para base, vai ser feito em paralelo. John (Textor) está em cima disso, acho que vamos ter novidades ao longo do ano para pelo menos iniciar a pedra fundamental do projeto", garantiu.

Além de falar sobre o CT, Mazzuco fez mistério sobre os tão aguardados novos uniformes do clube, que serão confeccionados pela Reebok.

"Muito em breve teremos belas novidades", completou Mazzuco.

Anunciada em novembro do ano passado como a nova fornecedora de materiais esportivos do Botafogo, a Reebok chega ao Glorioso para retomar seu projeto de confecção de uniformes para clubes de futebol em escala global.