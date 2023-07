Ex-atacante do Botafogo é anunciado como nova contratação de time dos Estados Unidos

Ex-jogador do Botafogo, o atacante Rafael Navarro foi anunciado como o novo reforço do Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Ele chega ao time americano em empréstimo junto ao Palmeiras, com contrato válido até junho de 2024 e com uma opção de compra de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

OFFICIAL: The club has acquired Brazilian striker Rafael Navarro on a 12-month loan from @Palmeiras with an option to make the transfer permanent.



Bem-vindo ao Colorado, Rafael!



https://t.co/GetlFaTqHN pic.twitter.com/knBkUUt6tG — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) July 10, 2023

"Estamos animados por contratar um atacante da qualidade do Rafael ao nosso elenco. Ele é um jogador talentoso e persistente que vai nos dar a experiência de disputar os principais torneios da América do Sul. Ele pode melhorar imediatamente nosso grupo de atacantes", afirmou Pádraig Smith, presidente do Colorado Rapids.

Rafael Navarro subiu para a equipe profissional do Botafogo em 2020 e, em 2021, teve seu grande ano. O atacante foi o principal destaque do clube na campanha do título da Série B, sendo o artilheiro do Alvinegro na temporada com 16 gols em 41 jogos disputados.

Após seu excelente desempenho na segunda divisão, Rafael Navarro foi contratado pelo Palmeiras e assinou contrato com o clube paulista até 2026. Entretanto, o atacante não conseguiu repetir seu bom futebol no Porco, se tornando reserva da equipe. Ao todo, ele marcou 11 gols e deu quatro assistências em 65 partidas com o Alviverde.