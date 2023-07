Botafogo permanece em Porto Alegre hospedado em resort utilizado por seleção no Mundial de 2014

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, disparando na liderança do Brasileirão, o elenco do Botafogo permaneceu no Rio Grande do Sul hospedado no resort Vila Ventura, na região metropolitana de Porto Alegre. Os jogadores tiveram folga nesta segunda-feira (10).

O espaço serviu como Centro de Treinamento na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, e recebeu a seleção do Equador. Outros clubes já ficaram concentrados no local, como Santos, São Paulo e Internacional. As informações são do site "ge".

O Vila Ventura Ecoresort possui 79 apartamentos, oito salas para reuniões, academia e campo de futebol oficial certificado pela Fifa.

Nesta terça-feira, o Botafogo, que ainda está sendo comandado pelo interino Cláudio Caçapa, irá finalizar a preparação visando no duelo com o Patronato (ARG), na quarta, às 19h (de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

A equipe viajará em voo fretado pelo clube para Santa Fé, cidade vizinha a Paraná, onde fica o Estádio Presbítero Grella, casa do Patronato.