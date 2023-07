Vídeo com dança de Tiquinho após vitória do Botafogo viraliza; confira

Nesta segunda-feira, 10, um momento de descontração do elenco do Botafogo viralizou entre os torcedores. Tchê Tchê postou nas redes sociais um vídeo em que Tiquinho Soares começa a dançar de forma divertida durante uma partida de sinuca. Em determinado momento da gravação, Carlos Alberto também aparece na brincadeira.

O momento gerou risada entre os jogadores que estavam presentes no local. Nas redes sociais, foi possível ver que o gingado de Tiquinho fez sucesso entre os botafoguenses. Abaixo, assista ao vídeo:

Tiquinho Soares é resenha demais pic.twitter.com/2MjxUy7nMk — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 10, 2023

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.