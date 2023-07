Botafogo inicia venda de ingressos para duelo com o Patronato pela Sul-Americana

Rio - Líder isolado da Série A do Brasileirão, o Botafogo conta com o apoio dos torcedores para ir em busca de uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O Glorioso abriu, nesta terça-feira (11), a venda de ingressos para o duelo com o Patronato, da Argentina, na quarta (19), às 19h, no Nilton Santos. Há promoção para sócios e entradas a partir de R$ 60 para o público geral.

Inicialmente, a venda foi aberta apenas para sócios do plano Glorioso. Na quarta-feira (12), será a vez da categoria Alvinegro. Ambos os planos poderão fazer o check-in para a partida de graça. Em seguida, os planos Preto e Branco estarão liberados para comprar e pagarão, respectivamente, R$ 20 e R$ 30 em qualquer setor do estádio.

A comercialização para o público geral terá início apenas na próxima sexta-feira (14), às 16h, sujeito à disponibilidade. O valor será de R$ 60 (R$ 30 meia-entrada) para o setor Leste Superior, R$ 150 (R$ 75 meia) para Leste Inferior, e R$ 200 (R$ 100 meia) para Oeste Inferior.

Após ficar em segundo lugar no grupo A da Sul-Americana, atrás do LDU, do Equador, o Botafogo terá que passar pelo Patronato para chegar às oitavas de final do torneio. A partida de ida será nesta quarta-feira (12), às 19h, no estádio Presbítero Bartolomé Grella, na Argentina.