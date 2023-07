Botafogo não foi vazado nas últimas cinco partidas e tem melhor defesa do Brasileirão

Rio - O Botafogo faz uma campanha praticamente perfeita no Campeonato Brasileiro de 2023. Com 12 vitórias em 14 jogos, o Alvinegro venceu adversários diretos como Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, e abriu dez pontos de vantagem na liderança. Apesar de um ataque poderoso comandado pelo artilheiro Tiquinho Soares, a principal receita está na defesa, a melhor da competição.

Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Botafogo não foi vazado. Na sequência, o Alvinegro venceu o Palmeiras e o Grêmio, que estavam em segundo lugar no momento dos confrontos. Além disso, ainda venceu o clássico com o Vasco, o Fortaleza e o Cuiabá, sendo este último fora de casa. A última vez que a defesa alvinegra foi vazada foi na derrota diante do Athletico-PR por 1 a 0, no dia 3 de junho.

Melhores defesas do Brasileirão:

1º - Botafogo: 7 gols sofridos

2º - Fortaleza e Cruzeiro: 11 gols sofridos

3º - Palmeiras e São Paulo: 13 gols sofridos

4º - Fluminense, Bragantino e Atlético-MG: 14 gols sofridos

Desde a derrota para o Athletico-PR, o Botafogo jogou sete partidas entre os compromissos com Brasileirão e Sul-Americana, e sofreu apenas um gol - diante do Magallanes, do Chile, no empate por 1 a 1, no Nilton Santos. Na ocasião, o jogo marcou a despedida do técnico Luís Castro, que aceitou a proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Desde a saída do treinador, foram duas vitórias em dois duelos, ambas por 2 a 0.

Um dos principais motivos para o sucesso da defesa do Botafogo é o goleiro Lucas Perri. O defensor da meta alvinegra tem a segunda maior média de defesas por jogo (4.3) e não foi vazado em nove partidas - o líder entre os arqueiros. Perri também é o quinto goleiro que mais evitou gols (5.62) e tem uma média de 0.5 gols sofridos por jogo, de acordo com os números da base de dados do "SofaScore".

Melhores saldos do Brasileirão:

1º - Botafogo: 17

2º - Palmeiras: 12

3º - Flamengo: 9

4º - Bragantino: 8

Em contrapartida, o artilheiro Tiquinho Soares vive um jejum de três jogos, sendo dois pelo Brasileirão. Nas vitórias sobre Vasco e Grêmio, Carlos Alberto marcou um gol em cada, enquanto Luis Henrique e Eduardo completaram os placares. Já no duelo contra o Magallanes, pela Sul-Americana, o autor do gol alvinegro foi o volante Marlon Freitas.

Líder do Brasileirão, o Botafogo vira a chave para a Sul-Americana. O Glorioso visita o Patronato, da segunda divisão da Argentina, nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Presbítero Bartolomé Grella. O jogo de volta valendo uma vaga nas oitavas de final da competição será no dia 19, no mesmo horário, no Nilton Santos.