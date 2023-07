Botafogo: John Textor marcará presença na apresentação do técnico Bruno Lage

O Botafogo informou que o técnico Bruno Lage será apresentado nesta quarta-feira, às 10h30, no Estádio Nilton Santos. A coletiva contará com a presença de John Textor, dono de 90% da SAF do Alvinegro.

Vale lembrar que o português viajará nesta terça-feira. Dessa forma, desembarca no aeroporto do Galeão na manhã desta quarta.

Bruno Lage firmou contrato com o Glorioso válido até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O treinador é o substituto do compatriota Luís Castro, que se transferiu para Al-Nassr, da Arábia Saudita.