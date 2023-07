Mazzuco revela sondagens por Tiquinho, mas rechaça perda de goleador do Botafogo

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e um dos principais jogadores do Botafogo em 2023, Tiquinho Soares vive uma excelente fase na carreira e já chama a atenção de outros clubes que sondaram a situação do atacante. Foi o que revelou o diretor executivo de futebol do Alvinegro, André Mazzuco.

"Tiquinho naturalmente tem sondagens sim, os números são excelentes, todo mundo o conheceu mais ainda. Está fazendo a diferença. Está muito feliz aqui, tem sondagens, mas é nosso artilheiro e é fundamental para a caminhada", contou em entrevista ao programa "Seleção SporTV".

Apesar do interesse no goleador do Glorioso, Mazzuco garante que não há a intenção de negociar o atleta. O diretor também ressalta que o ambiente interno do grupo é um dos principais trunfos para a manutenção do atacante, além da receita de sucesso do clube que lidera o campeonato com dez pontos à frente do vice-líder Flamengo.

"Não é nossa intenção. Estamos realmente muito focados nesse ponto, os atletas sabem disso. Temos vantagem de ambiente muito bom, todo mundo acredita no que pode fazer, brigando até o final. Não é qualquer situação que tiraria. É nosso desafio mesmo, mas não é intenção perder essa solidez que construímos, é o que está nos levando a estar brigando na parte de cima", completou.

Com 21 gols na temporada, Tiquinho Soares é o artilheiro do Botafogo em 2023. Só no Campeonato Brasileiro, o centroavante é responsável por dez dos 24 gols marcados pela equipe.