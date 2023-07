Antes do jogo diante do Botafogo, Patronato faz campanha contra o racismo e a xenofobia

Adversário do Botafogo no playoff da Sul-Americana, o Patronato divulgou, nesta terça-feira, 11, uma nota oficial de campanha contra o racismo e a xenofobia. O clube argentino destacou que não há espaço para isso na sociedade e ainda afirmou que "tomará as medidas e sanções cabíveis contra qualquer pessoas que cometa atos de tamanha gravidade" dentro da instituição.

VEJA A PUBLICAÇÃO

O racismo e a xenofobia não têm lugar no nosso Clube nem na nossa sociedade.



Por este motivo, o Club Atlético Patronato adverte que tomará as medidas e sanções cabíveis contra qualquer pessoa que cometa atos de tamanha gravidade dentro de nossa instituição.



Amanhã vamos curtir e incentivar a todos juntos e com responsabilidade nesta partida histórica para o nosso Clube e para todo o futebol entrerriono.

El racismo y la xenofobia no tienen lugar en nuestro Club ni en nuestra sociedad.



Por eso, el Club Atlético #Patronato, advierte que tomará las medidas y sanciones correspondientes ante toda persona cometa actos de tal gravedad dentro de nuestra institución.



Mañana disfrutemos… pic.twitter.com/FJzLOQEbpr — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 11, 2023

Apesar da campanha, na publicação feita no Instagram foi possível ver alguns comentários racistas. Um torcedor, por exemplo, chegou a escrever "vamos tratar bem os familiares do Tarzan", seguido de um emoticon de macaco.

Também vale lembrar que, nos últimos dias, um perfil se passou pela página oficial do Patronato e fez uma publicação racista. Tal perfil representou o lado brasileiro como um macaco e chamou o Botafogo e "Botamono".

Em tempo: Patronato e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Presbítero Bertolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos, na Argentina. A partida é válida pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana.