Avião com delegação do Botafogo tem problema no ar e volta para Porto Alegre

Rio - Na véspera do duelo com o Patronato, pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo passou por um susto. O avião que levava a delegação para a Argentina na tarde desta terça-feira (11) apresentou um problema após a decolagem e precisou retornar a Porto Alegre por questões de segurança.



O Botafogo partiu da capital gaúcha, onde ficou desde a vitória sobre o Grêmio, no último domingo (9), por volta de 16h20. No entanto, o piloto identificou o problema quando sobrevoava a cidade Guaíba, localizada na Região Metropolitana. Segundo o jornalista Lucas Abati, da GaúchaZH, não houve emergência e nem necessidade de atendimento a bordo.



Segundo o clube, a delegação está bem e nem precisou desembarcar do avião. Os reparos foram realizados na pista e o Glorioso seguirá viagem normalmente.



Por conta da logística ruim para chegar até Paraná, cidade onde será a partida contra o Patronato e que fica a 500 quilômetros de Buenos Aires, o Botafogo optou por fretar o voo. O avião que presta o serviço é da empresa Sideral.



Botafogo e Patronato se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Presbítero Bartolomé Grella. O jogo da volta será na próxima semana, no Nilton Santos.