Botafogo deve ter time misto contra o Patronato; confira o provável time e onde assistir ao jogo

O Botafogo enfrentará o Patronato, da Argentina, nesta quarta-feira, 11, com um time misto, já que a comissão técnica poupará parte dos titulares para a partida, válida pela Copa Sul-Americana. A informação é do site "ge".

Uma mudança certa é a saída de Marlon Freitas, que foi expulso no último jogo do Glorioso na competição. Dessa forma, a tendência é de que Danilo Barbosa entre no time titular.

Nomes como Cuesta, Tchê Tchê e Tiquinho Soares podem ser preservados. Além disso, Marçal, que voltou recentemente de lesão, deve estar entre os 11 iniciais para pegar ritmo. Ele substituirá Hugo.

Na frente, há chance de Matías Segovia e Carlos Alberto serem titulares. Vale lembrar que Victor Sá e Matheus Nascimento, em tratamento, não viajaram com o grupo.

O provável Botafogo para enfrentar o Patronato tem: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Luis Segovia (Victor Cuesta) e Marçal; Danilo Barbosa, Breno (Tchê Tchê) e Eduardo; Matías Segovia, Luis Henrique e Carlos Alberto (Tiquinho Soares).

Em tempo: Patronato e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Presbítero Bartolomé Grella. A partida, que é válida pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana, terá transmissão da Paramount+.