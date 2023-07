Novo treinador, Bruno Lage é recebido por torcedores do Botafogo com festa no Galeão

Rio - Novo treinador do Botafogo, Bruno Lage, chegou ao Rio de Janeiro por volta das 5h30 da manhã, nesta quarta-feira. O português foi recebido por cerca de 15 torcedores alvinegros que madrugaram no Aeroporto do Galeão. O comandante, que assinou contrato até o fim de 2023, será apresentado oficialmente no Nilton Santos ainda na manhã desta quarta-feira.

Em sua chegada, Bruno Lage estava acompanhado pela comissão técnica, composta pelos auxiliares técnicos Luis Nascimento e Carlos Cachada, o preparador físico Alexandre Silva e os analistas Jhony Conceição e Diogo Camacho. Ao desembarcar no Rio, Lage parou para tirar selfies com os torcedores alvinegros.

O treinador, de 47 anos, chega ao Botafogo com a missão de dar continuidade ao trabalho de Luís Castro, que deixou o Botafogo rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. No momento, o Alvinegro lidera o Campeonato Brasileiro com dez pontos da vantagem para o Flamengo, segundo colocado.

Será a primeira experiência de Bruno Lage no futebol brasileiro. O português foi convencido por John Textor a aceitar a proposta do Botafogo. O comandante tem passagens por Benfica, de Portugal, tendo sido campeão nacional, e seu último trabalho foi pelo Wolverhampton, da Inglaterra, no ano passado.