Botafogo recusa proposta de R$ 34 milhões de clube árabe por Tiquinho Soares

Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, o atacante Tiquinho Soares, de 32 anos, recebeu uma proposta tentadora do futebol saudita. De acordo com informações do jornalista Bernardo Gentile, do portal "FogãoNet", o Alvinegro recusou 7 milhões de dólares (R$ 33,7 milhões na cotação atual) pelo centroavante.

Os valores também foram muito sedutores para o atacante. Tiquinho receberia 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões) por ano, livres de impostos. De acordo com o site, essa não foi a única proposta que chegou pelo artilheiro em 2023, mas é a mais alta até então.

Tiquinho Soares optou por continuar porque entende que o atual momento pelo Botafogo e a possibilidade de conquistar os títulos do Brasileiro e da Sul-Americana são mais importantes que a tentadora proposta salarial. Além disso, o atacante acredita que poderá receber uma chance na seleção brasileira.

Contratado pelo Botafogo no ano passado, o jogador está bem perto de ter sua temporada mais artilheira na carreira. Ele entrou em campo em 33 jogos, fez 21 gols e deu sete assistências. Em 2018/19, pelo Porto, Tiquinho fez 22 gols, mas precisou de 41 partidas para isso.