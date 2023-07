Com time misto, Botafogo está escalado para o jogo contra o Patronato

O Botafogo está escalado para enfrentar o Patronato no Estádio Presbítero Bertolomé Grella, às 19h desta quarta-feira, pela partida de ida do playoff da Sul-Americana. Cláudio Caçapa e a comissão técnica optaram por poupar alguns titulares. Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com uma equipe mista.

Adryelson, Tchê Tchê, Luis Henrique e Tiquinho Soares ficam como opções no banco de reservas. Já Marçal, que está recuperado de lesão e voltou ao time no último fim de semana, será titular. Por fim, vale lembrar que Rafael (lesionado) e Marlon Freitas (suspensão) não estão à disposição para Cláudio Caçapa nesta noite.

Assim, o Botafogo vai a campo com: Lucas Perri; Di Placido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Breno e Eduardo; Júnior Santos, Carlos Alberto e Janderson.

Em tempo: o jogo terá transmissão exclusiva da Paramount+.