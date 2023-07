Presidente do Guaraní fala em sondagens da Europa por Segovinha, xodó da torcida do Botafogo

Rio - Novo xodó da torcida do Botafogo, o meia Matías Segovia, carinhosamente chamado pelos alvinegros de Segovinha, está cobiçado no mercado. De acordo com Emilio Daher, presidente do Guaraní-PAR, clube que ainda mantém 40% dos direitos econômicos do jogador, ele tem recebido sondagens de clubes da Europa, principalmente da Inglaterra e da França, e propostas podem chegar em breve.



"De momento, temos apenas sondagens. Segovia está demonstrando um nível muito superior ao que no início pensávamos", disse Daher à ESPN.



O mandatário também revelou que o Botafogo ainda não fez o pagamento de 1,5 milhão (R$ 7,23 milhões) pelos 60% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, descartou acionar o clube carioca na Justiça.



"É um clube grande, sério, não há necessidade. Em pouco tempo, vão conseguir acertar tudo", afirmou.



Mesmo sem ser titular, Matías Segovia caiu rapidamente nas graças da torcida do Botafogo. Até o momento, são 10 jogos pelo Glorioso e duas assistências.