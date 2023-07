Carlos Alberto marca mais uma vez, Botafogo supera gramado ruim e vence o Patronato pela Sul-Americana

Rio - Líder do Brasileirão com ampla vantagem, o Botafogo também mostrou força na Copa Sul-Americana mesmo com time misto. Superando gramado em péssimas condições, nesta quarta-feira (12), no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos, o Glorioso foi superior na partida de ida dos playoffs e venceu o Patronato (ARG) pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Carlos Alberto - o terceiro em três jogos - e Janderson.

Com o resultado, o Glorioso pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final e enfrentar o Guaraní, do Paraguai. O próximo compromisso será no sábado (15), contra o Bragantino, pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

A partida surpreendeu negativamente quanto ao nível técnico das equipes. Em um gramado encharcado e repleto de buracos, o característico jogo do Botafogo, que atuou com time misto, não fluiu e as oportunidades não foram aproveitadas no terço final.



No lance de maior perigo, Carlos Alberto finalizou desequilibrado na entrada da pequena área após puxão, todo o time reclamou de pênalti, mas o árbitro não assinalou e o VAR acompanhou a decisão. No começo da segunda etapa, o Glorioso conseguiu aproveitar um erro do adversário.



Logo aos seis minutos, após lançamento que veio do campo de defesa, Janderson raspou na intermediária de ataque e a zaga do Patronato falhou. Carlos Alberto saiu sozinho contra o goleiro e deu um toque sutil por cima, marcando seu terceiro gol nos últimos três jogos. Foi o marco para o Botafogo construir uma caminhada mais calma.



A partida marcou a estreia do reforço Diego Hernández, que participou do segundo gol. Aos 19 minutos, o meia uruguaio arrancou pela direita e rolou para o lateral Di Plácido, que invadiu a área, parou, ajeitou o corpo e cruzou na cabeça de Janderson, que concluiu com categoria.



Os donos da casa chegaram a marcar na reta final, com Esquivel. O meia do Patronato recebeu dentro da área, levou para o meio e bateu no canto esquerdo de Lucas Perri. O gol foi validado em campo, mas o VAR apontou posição irregular.



Após o susto, a equipe ainda comandada por Cláudio Caçapa - que já tem Bruno Lage como novo técnico - administrou o placar, conseguiu segurar a bola no campo de ataque e confirmou a vantagem no confronto, encaminhando a classificação.

Ficha Técnica

Patronato (ARG) 0 x 2 Botafogo

Local: Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná (ARG)

Data e hora: quarta-feira (12), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Gery Vargas

Assistentes: José Antelo e Edward Saavedra Vargas



Gols: Carlos Alberto 6'/2ºT e Janderson 19'/2ºT (Botafogo)

Cartões amarelos: Valdez Chamorro, Ojeda, Domingo e Vázques (Patronato); Diego Hernández (Botafogo)



PATRONATO: Salvá; Geminiani, Ojeda, Domingo e Ghirardello; Vásquez, Barinaga, Novero e Esquivel; Arce (Velentín Pereyra) e Valdez Chamorro. Técnico: Rodolfo de Paoli.



BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido (JP Galvão), Philipe Sampaio, Victor Cuesta (Segovia) e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Breno e Eduardo (Gustavo Sauer); Júnior Santos, Carlos Alberto (Diego Hernández) e Janderson. Técnico: Cláudio Caçapa (interino).