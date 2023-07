Vídeo: Textor assiste à vitória do Botafogo sobre o Patronato junto com os torcedores na arquibancada

John Textor viajou à Argentina e assistiu à vitória do Botafogo sobre o Patronato por 2 a 0 , na noite desta quarta-feira, 12, junto com os torcedores. A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana, aconteceu no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos.

Vale lembrar que, pela manhã, Textor estava no Rio de Janeiro para a apresentação do técnico Bruno Lage . Posteriormente, viajou e chegou ao Estádio Presbítero Bartolomé Grella a tempo de acompanhar o segundo tempo da partida.

Ele, aliás, foi pé quente. Isso porque os gols marcados pelo Botafogo na partida aconteceram justamente na etapa complementar. O primeiro foi marcado por Carlos Alberto, e Textor foi flagrado na arquibancada fazendo a comemoração do atacante.

Em tempo: agora, o Botafogo vira a chave para a 15ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos.