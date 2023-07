Cláudio Caçapa ressalta dificuldade do Botafogo com gramado e exalta Lucas Perri

Rio - Técnico interino do Botafogo, Cláudio Caçapa destacou o jogo complicado apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Patronato (ARG), no Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O comandante citou o gramado ruim no estádio do time argentino e elogiou Lucas Perri, peça importante no resultado.

"Estava dentro das dificuldades que imaginávamos, assistimos a vários jogos do Patronato e vimos que nos últimos cinco eles ganharam duas partidas em casa, então sabíamos que o fator campo era muito importante. Ainda bem que temos um grande goleiro, porque a defesa que ele fez naquele momento poderia ter mudado jogo. Os atletas mais uma vez estão de parabéns pela grande vitória", iniciou.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de baixo nível técnico, e o Botafogo, mesmo ligeiramente melhor, não conseguiu explorar seu estilo de jogo. Na volta para a segunda etapa, o gol marcado por Carlos Alberto, logo aos seis minutos, deixou o caminho mais calmo - Janderson fechou o placar treze minutos depois.

"Não era o jogo que eu imaginava, mas já tínhamos informações de que seria um campo difícil de se jogar, até mesmo pela chuva, e foi o que aconteceu. Meus jogadores suportaram muito bem essa situação e o mais importante era sair daqui com a vitória hoje", disse Caçapa.

Com o resultado, o Glorioso pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final e enfrentar o Guaraní, do Paraguai. O próximo compromisso será no sábado (15), contra o Bragantino, pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.