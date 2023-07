Botafogo pode fechar com dois jogadores para a lateral direita

Rio - Com a lesão de Rafael, o Botafogo tem mapeado o mercado em busca de um reforço para a lateral direita. No entanto, de acordo com informações do jornalista Bernardo Gentile, do portal "FogãoNet", o Alvinegro poderá contratar até dois jogadores para o setor.

O perfil observado pelo Alvinegro é de jogadores estrangeiros nascidos na América do Sul. O clube carioca deverá trazer um lateral mais experiente para disputar posição com Di Placido e um mais jovem para ganhar corpo no elenco alvinegro.

Rafael, de 32 anos, se lesionou na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco no último dia 2. O lateral precisou se submeter a uma operação para reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo. A previsão é de que ele só volte a jogar no ano que vem.