STJD concede efeito suspensivo, e Santos poderá receber o Botafogo na Vila Belmiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo ao Santos, e a equipe paulista poderá receber o Botafogo na Vila Belmiro, no dia 23 (domingo), às 16h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Devido aos episódios de violência no clássico contra o Corinthians, no dia 21/6, o Santos ainda não terá a presença de seu torcedor. Em um primeiro momento, antes do efeito suspensivo, os jogos do Peixe teriam de ser disputados a 150 quilômetros da Vila Belmiro.



O Santos foi punido inicialmente com oito jogos sem mando e com portões fechados. A pena caiu para cinco partidas na Vila Belmiro (duas já cumpridas) e suspensão da multa de R$ 80 mil. Haverá novo julgamento no pleno do STJD.

Antes de enfrentar o Santos, o Botafogo receberá o Bragantino no Estádio Nilton Santos, neste sábado (15), às 21h, e o Patronato (ARG), na quarta-feira (19), pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana - na ida, o Glorioso venceu por 2 a 0 com gols de Carlos Alberto e Janderson.