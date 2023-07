Botafogo recebe oferta de clube da Premier League por Matheus Nascimento

Rio - Uma das promessas das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento voltou a chamar a atenção do futebol europeu. Segundo o "UOL", o Alvinegro recebeu uma proposta de R$ 48 milhões vinda do Nottingham Forest, clube que também conta com os brasileiros Gustavo Scarpa e Danilo, pelo jogador de 19 anos.

O clube inglês teria pressa na negociação, mas o Botafogo tem tratado o assunto com calma. O Glorioso avalia nos bastidores qual o melhor cenário para o atacante, que recentemente disputou a Copa do Mundo Sub-20 com a Seleção.

Caso a negociação seja concretizada, o Botafogo, por ter 60% dos direitos econômicos do jogador, ganharia cerca de R$ 29 milhões da venda. Além disso, o contrato de Matheus Nascimento conta com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 539 milhões) para clubes do exterior. Ele tem vínculo com o Alvinegro até final de 2025.

Matheus Nascimento é considerado uma das maiores promessas da base do Botafogo, e uma das maiores esperanças de caixa para o clube. Em 2023, entretanto, o jovem atacante não tem ganhado muito espaço, ficando no banco de reservas na maioria das partidas. Nesta temporada, ele atuou 17 vezes, sendo apenas quatro pelo Campeonato Brasileiro, e marcou três gols.