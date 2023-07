Enquanto Bruno Lage resolve pendências, Botafogo seguirá com Cláudio Caçapa como interino contra o Bragantino

Rio - Iniciando a transição em meio à chegada de Bruno Lage, que teve o primeiro contato com o elenco nesta quinta-feira (13), o Botafogo ainda terá Cláudio Caçapa à beira do gramado para a partida contra o Red Bull Bragantino, no sábado, no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília).

Isso porque o português, com toda a comissão técnica, ainda terá de resolver problemas burocráticos para tirar o visto de trabalho e poder comandar o Alvinegro oficialmente.

Conforme apurou a reportagem do O Dia, expectativa é de que o novo comandante do Botafogo demore cerca de 10 dias para ter todas as documentações regularizas - isso faria com que sua estreia acontecesse apenas no dia 30/7, contra o Coritiba, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Com Cláudio Caçapa de interino e Lúcio Flávio como auxiliar, o Botafogo tem 100% de aproveitamento nos últimos três jogos, contra Vasco, Grêmio e Patronato, todos com vitórias pelo placar de 2 a 0.