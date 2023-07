Botafogo vende 32 mil ingressos para partida contra o Bragantino

Rio - Líder da Série A isolado com 36 pontos, o Botafogo terá mais uma vez a casa cheia em um jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso informou, na manhã desta sexta-feira (14), que 32 mil torcedores adquiriram seus ingressos para assistir o duelo com o Bragantino, pela 15ª rodada do torneio, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.

Os ingressos para os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Superior B estão esgotados. Com isso, restam entradas para os setores Oeste Superior A, Oeste Inferior e Norte. O setor Sul é destinado à torcida do Bragantino.

Os torcedores interessados em comprar ingresso online, devem entrar no site www.botafogo.com.br/ingresso . Já quem preferir comprar o ingresso físico deverá ir a um dos seguintes pontos abaixo:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Sexta-feira (14/07): 9h às 17h

Sábado (15/07): 12h às 18h



Estádio Nilton Santos (Bilheterias Oeste e Leste)

Sábado (15/07): 12h às 21h45



General Severiano

Sexta-feira (14/07): 9h às 17h