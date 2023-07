Lateral deixa o Botafogo e acerta com time da Série B

Rio - O lateral Igor França, do Botafogo, está a caminho do Londrina. O jogador, que fazia parte da equipe sub-20 do Glorioso, assinará com o time paranaense até o fim de 2025.



Com o sub-20 do Botafogo, Igor França disputou o Carioca e o Brasileiro da categoria. Seu contrato com o time carioca iria até janeiro de 2024, mas ele antecipou a saída.



Igor tem identificação com o Londrina, clube onde iniciou sua carreira ao lado do irmão Matheuzinho, lateral do Flamengo. Em 2020, deixou o Tubarão para jogar na base do Flamengo e no ano passado chegou ao Botafogo.