Eduardo garante que elenco alvinegro confiava em trabalho desde o início e que descrédito fortaleceu grupo

Rio - Líder do Brasileiro com dez pontos de vantagem para o segundo colocado em 14 jogos, o Botafogo não era apontado como um dos favoritos ao título no começo do ano. Principalmente após campanha decepcionante no Carioca, ficando de fora inclusive das semifinais. Apesar do início de 2023 complicado, o meia Eduardo afirmou que desde o começo do ano o grupo alvinegro confiava na possibilidade de lutar por títulos.

"Acreditaria sim, porque confiávamos no trabalho que estava sendo feito. Como teve muitas coisas que aconteceram no Carioca, não tivemos pré-temporada, não tivemos nosso estádio, foram muitos desfalques… Foi um momento de muitas dificuldades, mas sempre acreditamos muito no nosso grupo, o Luís (Castro) também acreditou muito no nosso grupo, sempre teve a mesma confiança de quando deixou o clube no primeiro lugar, tivemos a confiança da diretoria… Isso tudo fez a gente superar esses momentos difíceis pós-Carioca", contou em entrevista ao “Sportscenter”, da ESPN.

O descrédito em relação ao Botafogo continuou mesmo após o bom começo na competição. Com a regularidade que a equipe tem apresentado nas últimas partidas ficou impossível não apontar o Alvinegro como favorito ao título. Eduardo admitiu que a desconfiança serviu de motivação para o elenco.

"É mais um combustível para a gente, né? Não, brincadeira… (risos) Sempre pensamos jogo a jogo, independente das pessoas falarem, de a imprensa às vezes querer desmerecer um pouco o Botafogo, falando que não vai conseguir chegar. Já estamos há varias rodadas na liderança, não temos que provar nada para ninguém, e sim provar para a gente no dia a dia. Temos um elenco muito bom, não temos só 11 jogadores, temos um elenco grande, e isso tem sido demonstrado em vários jogos. Eu creio muito no nosso grupo", disse.