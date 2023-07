Diretor da SAF do Botafogo confirma surpresa com campanha no Brasileirão: 'Não pensávamos nisso'

Rio - Diretor Geral da SAF do Botafogo , Thairo Arruda admitiu surpresa com a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Durante participação no "Charla Podcast", o dirigente revelou que o Glorioso tem a sexta maior folha salarial do país, projetava campanha na parte superior da tabela, mas não com a vantagem de 10 pontos para o vice-líder, que é o Flamengo, chegando na 15ª rodada.

"A fase que vivemos dentro de campo nos surpreende também, não esperávamos isso no começo da temporada. Temos a melhor campanha da história dos pontos corridos, isso era inimaginável, nos melhores sonhos não pensávamos isso. Temos que aproveitar o momento também para construir muito mais coisas que vêm junto com o resultado esportivo", disse.

Para 2023, o Botafogo manteve a base que terminou o Brasileirão passado e fez contratações pontuais, como as do lateral-direito Di Plácido, do zagueiro Luis Segovia, dos meias Marlon Freitas e Diego Hernández, e dos atacantes Matías Segovia, Júnior Santos e Carlos Alberto. Isso aumentou o nível e fez com que o elenco fosse um dos mais bem pagos do futebol nacional.

"Hoje temos a sexta maior folha do campeonato, esperamos que com essa folha o Botafogo fique figurando entre os seis primeiros. Com uma gestão focada na eficiência, podemos até atingir um patamar maior do que a estatística nos diz, mas não esperava que seria tão mais assim nesse primeiro ano nosso", destacou Thairo Arruda.

O Botafogo despontou rapidamente na tabela do Brasileirão, com 12 vitórias em 14 jogos. O diretor da SAF elogiou o setor de mapeamento de mercado do clube e valorizou a chefia do departamento de futebol.

"O resultado que estamos tendo hoje é um trabalho direto do departamento do futebol como um todo. Não é só do scouting, mas também do Mazzuco. Não é só identificar, é negociar, trazer, identificar o perfil do atleta, se encaixa com o perfil do elenco, isso tudo é trabalho do departamento de futebol. Estamos vendo que podemos fazer isso muito bem tendo esses profissionais incríveis dentro do nosso clube."