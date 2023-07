Botafogo x Bragantino: Segovinha pode receber chance como titular

Rio - Xodó da torcida do Botafogo, Matías Segovia, o Segovinha, pode ganhar sua primeira chance como titular do Glorioso. O paraguaio foi testado na equipe nos últimos dias e deve iniciar a partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. A informação é do “ge”.



Desde que retornou de Entre Ríos, na Argentina, onde enfrentou o Patronato, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo tem treinado na parte da tarde. Segovinha foi testado entre os onze iniciais na maior parte do tempo na vaga de Júnior Santos.



A provável escalação do Botafogo tem Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Matías Segovia (Júnior Santos), Tiquinho Soares, Luís Henrique.



Contra o Bragantino, o Botafogo ainda será comandado por Cláudio Caçapa. O novo técnico, Bruno Lage, deve assumir o comando a partir da próxima semana.