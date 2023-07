Lateral do Bragantino acredita em jogo equilibrado contra o Botafogo: 'Nossa equipe está preparada'

Rio - Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Botafogo vai receber a equipe do Red Bull Bragantino, neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. O time paulista ocupa a sexta colocação na tabela, com 24 pontos, mas apesar da diferença de 12 pontos que o separa do Glorioso, o Massa Bruta espera um jogo equilibrado, mesmo atuando fora de casa. É o que conta o lateral Juninho Capixaba, em entrevista à "Massa Bruta TV".

"Pode ser que seja um jogo aberto, com as duas equipes buscando o placar, mas pode ser um jogo muito brigado, muito truncado. Vamos enfrentar o líder do campeonato, não é fácil, dentro da casa deles, mas a nossa equipe está preparada, o time vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que chegar lá e entregar o máximo para sair de lá vitoriosos", projeta o lateral-esquerdo.

Ao contrário do Botafogo que teve um jogo dos play-offs da Sul-Americana no meio de semana, contra o Patronato-ARG, o Bragantino contou com a semana completa para fazer a preparação visando o Brasileirão. Capixaba destacou os ajustes que o técnico Pedro Caixinha pôde fazer na equipe.

"Tivemos a semana inteira para trabalhar. É muito importante para o (Pedro) Caixinha nos ajudar naquilo que faltou no último jogo e também para projetar aquilo que a gente quer para o próximo jogo. Foi uma semana larga, uma semana muito produtiva para nosso time, para gente corrigir erros e para que a gente possa chegar bem e fazer um grande jogo amanhã", completou.