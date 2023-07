Com volta de Lucas Fernandes, Botafogo divulga relacionados para partida contra o Bragantino

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo deste sábado (15), às 21h (de Brasília), com o Bragantino, no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno do meia Lucas Fernandes.

Lucas Fernandes não entra em campo desde o dia 10/6, quando o Botafogo venceu o Fortaleza pelo placar de 2 a 0. Ele se recuperava de uma lesão no tornozelo direito sofrida durante um treinamento, precisou ficar afastado e voltou a treinar com o elenco nos últimos dias.

Outro retorno importante no setor de meio-campo é o de Marlon Freitas, um dos destaques da equipe na temporada, que cumpriu suspensão na Copa Sul-Americana e não enfrentou o Patronato (ARG).

Por outro lado, o interino Cláudio Caçapa ainda não contará com o meia Gabriel Pires e os atacantes Victor Sá e Matheus Nascimento, todos em tratamento no departamento médico - por determinação, o Botafogo não publica mais boletins médicos detalhando as situações dos jogadores. Luis Segovia, zagueiro equatoriano, também ficou fora, mas por opção interna.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gatito Fernández, João Fernando e Lucas Perri.

Laterais: Di Plácido, Hugo e Marçal.

Zagueiros: Adryelson, Philipe Sampaio e Victor Cuesta.

Meias: Breno, Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, JP, Lucas Fernandes, Marlon Freiras e Tchê Tchê.

Atacantes: Carlos Alberto, Gustavo Sauer, Janderson, Júnior Santos, Luis Henrique, Matías Segovia e Tiquinho Soares.