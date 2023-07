Botafogo bate Bragantino e segue isolado na liderança do Brasileirão

Rio - O Botafogo é cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, o Alvinegro venceu o Bragantino por 2 a 0, neste sábado (15), no Nilton Santos, em partida válida pela 15ª rodada. Após um primeiro tempo equilibrado, o Glorioso dominou a etapa final e chegou a vitória com gols do meia Eduardo e o lateral-direito Di Placido.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 39 pontos e abriu 13 de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que ainda joga neste domingo (16), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h, contra o Patronato, da Argentina, pela Sul-Americana, e precisa de um empate para avançar às oitavas de final.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado e equilibrado. Mesmo jogando fora de casa, o Bragantino teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu gerar muitos lances perigosos para o goleiro Lucas Perri. Por outro lado, o Botafogo explorava o contra-ataque e teve a melhor oportunidade da etapa inicial aos 26 minutos. Júnior Santos avançou em velocidade e encontrou Eduardo livre na área, mas carimbou o travessão.

O zero saiu do placar apenas no segundo tempo. A etapa final começou agitada com o Bragantino quase abrindo o placar logo no primeiro minuto, mas Lucas Perri salvou a finalização de Bruninho. O Botafogo respondeu no lance seguinte e abriu o placar com Eduardo. O camisa 33 foi lançado por Victor Cuesta nas costas da defesa, aproveitou que o goleiro Cleison saiu mal e balançou a rede.

Após sofrer o gol, o Bragantino tentou mudar e ficou mais ofensivo. Por outro lado, cedeu mais espaços para o Botafogo explorar o contra-ataque. E não demorou muito para o Glorioso ampliar o placar. Tchê Tchê acionou Segovinha no ataque, que tentou encontrar Luís Henrique. A defesa do Massa Bruta afastou mal e o lateral Di Placido acertou lindo chute para explodir a torcida no Nilton Santos.

Com dois gols de vantagem, o Botafogo jogou com o placar e o relógio a favor. Com o apoio de mais de 37 mil presentes, o Glorioso administrou o resultado. O Bragantino chegou a assustar uma vez com Sorriso, mas Marçal impediu duas vezes. Na metade final do segundo tempo, o Alvinegro modificou todo o setor ofensivo, enquanto o clube paulista pouco mexeu, mas ninguém alterou o resultado.

BOTAFOGO 2 X 0 BRAGANTINO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo (Gustavo Sauer); Júnior Santos (Matías Segovia), Luís Henrique (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Cláudio Caçapa

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista (Thiago Borbas); Bruninho (Sorriso), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Cartões amarelos: Victor Cuesta (BOT) e Vitinho (RBB)

Gols: Eduardo, aos 2' do 2ºT (1-0); Di Placido, aos 14' do 2ºT (2-0)