Botafogo supera campanha como mandante do Brasileirão de 2022

Rio - Melhor mandante do Brasileirão com 100% de aproveitamento, o Botafogo superou a campanha na competição no ano passado. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino neste sábado (15), o Alvinegro chegou a 24 pontos com oito vitórias em oito jogos e superou os 22 pontos da campanha como mandante na edição do Campeonato Brasileiro de 2022.

No ano passado, o Botafogo somou seis vitórias, quatro empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 38,5%, sendo um dos piores mandantes do Brasileirão. Mas a história tem sido diferente em 2023, com oito vitórias em oito partidas. Além disso, o Alvinegro foi vazado apenas uma vez jogando em casa, logo no primeiro jogo, contra o São Paulo.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 39 pontos e abriu 13 de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que ainda joga neste domingo (16), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h, contra o Patronato, da Argentina, pela Sul-Americana, e precisa de um empate para avançar às oitavas de final.