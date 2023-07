Em despedida do Botafogo, Caçapa comemora vitória sobre o Bragantino: 'Fomos eficientes'

Rio - Após quatro jogos sob o comando interino do líder do Campeonato Brasileiro, Claudio Caçapa se despediu do Botafogo com direito comemoração. O técnico carimbou 100% de aproveitamento após a vitória do Glorioso por 2 a 0 sobre o Bragantino, neste sábado (15), pela 15ª rodada, no Nilton Santos, e considera sua missão cumprida.

"O sentimento é de dever cumprido. Me deram uma missão, eu cheguei e, graças a Deus, cumpri. Cumpri bem junto com todos, não cumpri sozinho. Saio daqui hoje feliz da vida, com dever cumprido, um ótimo trabalho dos atletas também. Isso me traz paz e tranquilidade para dar sequência na minha carreira", disse.

Sobre o jogo, Caçapa reconheceu a qualidade do Bragantino. Para o técnico, a equipe paulista impôs dificuldade no encaixe da marcação e fez pressão sobre o Botafogo. No entanto, ele exaltou a eficiência da equipe alvinegra nas oportunidades que teve e falou na letalidade do Glorioso na partida.

"Hoje eles foram melhores no jogo, no volume, mas nós fomos eficientes. Eu posso usar a palavra letal. Nós não tivemos muitas chances, mas as chances que nós tivemos nós colocamos no fundo da rede", pontuou.

Claudio Capaça comandou o Botafogo por quatro jogos, sendo três pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa Sul-Americana, e não sofreu nenhum gol. A passagem interina do técnico se deu após a saída de Luís Castro do comando alvinegro, após aceitar uma proposta milionária para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita.