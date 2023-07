Botafogo anuncia chegada de preparador de goleiros ex-Athletico-PR e Cruzeiro

Rio - Após a chegada da comissão técnica do português Bruno Lage, o Botafogo ainda tinha uma lacuna para preencher, foi ao mercado e anunciou o preparador de goleiros Marcelo Grimaldi, que se apresentou nesta segunda-feira (17) no Espaço Lonier, Centro de Treinamento do Glorioso, e iniciou as atividades.

Marcelo Grimaldi chega para ocupar o lugar deixado por Daniel Correia, preparador de goleiros da comissão de Luís Castro, hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na equipe de Lage, Tony Roberts permaneceu na Inglaterra e não fechou com o Alvinegro. Na transição entre os dois trabalhos, Ricardo Herrera, preparador fixo do clube, foi quem treinou os arqueiros do time principal.

O novo membro da comissão técnica alvinegra foi importante no Ahletico-PR, onde ficou até 2022, antes de sair para o Cruzeiro. Em Curitiba, Grimaldi colocou os goleiros Santos (hoje no Flamengo) e Bento em destaque no futebol brasileiro.

Reforço na preparação de goleiros

Marcelo Grimaldi chega ao Glorioso para desempenhar função na equipe principal



Saiba mais em nosso site: https://t.co/lhRkxE08B2#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/11vG4CjdVZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 17, 2023

"É um prazer chegar ao Botafogo, ainda mais neste momento de reestruturação do clube. Fiquei muito feliz pelo convite, o primeiro contato com a comissão foi muito bom. Os funcionários me receberam muito bem e agora é conhecer os goleiros profundamente. Hoje tivemos um primeiro contato e foi bem positivo. Chego para somar e desenvolver um trabalho entendendo a característica do jogo que o Botafogo quer e as valências dos goleiros que temos. Vamos buscar sempre evoluir a performance e o desempenho que está muito positivo nesta temporada", celebrou Marcelo Grimaldi.

Líder do Brasileirão, o Botafogo tem Lucas Perri como titular e destaque no cenário nacional, estando sob os olhares da seleção brasileira e do futebol europeu. Além dele, o elenco ainda conta com o ídolo Gatito Fernández e os jovens Igo Gabriel e João Fernando.