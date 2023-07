Diretor-geral da SAF do Botafogo traz detalhes do projeto do CT

O diretor-geral da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, contou detalhes do projeto do Centro de Treinamentos do Botafogo. Em entrevista ao programa "CNN Esportes S/A", ele contou que o CT não deve se limitar apenas ao futebol do Botafogo. De acordo com ele, a ideia é de que o clube social do Alvinegro, assim como o Lyon, clube da Eagle Football Holdings, tenham espaços no local.

"A ideia que nós temos é que seja um CT multiuso, não só para o futebol da SAF do Botafogo, mas que o Lyon também possa usufruir, ter seu espaço no CT para formar jogadores latino-americanos, ter integração. Por exemplo, ter a área deles, trazendo a metodologia deles e desenvolver ali dentro. Todo mundo aprender junto", disse Thairo.

"Estamos querendo ajudar o clube social nessa construção do CT, tendo espaços que a gente possa trazer mais benefícios ao clube social, aos esportes olímpicos. A gente pensa em muita coisa. Embora a gente seja só futebol, clube social forte faz a SAF forte e vice-versa", completou.

O Botafogo está em conversas com a prefeitura do Rio, que fará a doação do terreno. Em contrapartida, claro, o Alvinegro deverá cumprir algumas contrapartidas. Thairo falou sobre esse processo e elogiou o auxílio do prefeito Eduardo Paes.

"É um projeto de longo prazo. A gente tem tratado com a prefeitura, e aqui meu agradecimento ao prefeito Eduardo Paes, que tem sido muito solícito. Ele pessoalmente tem tratado desse assunto conosco. O processo do setor público é mais moroso, naturalmente, do que o do setor privado. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência para buscar essa terra que a prefeitura tanto quer nos conceder para colocarmos em prática nosso projeto", explicou.

"A prefeitura, no passado, já concedeu uma concessão de uma terra para o CT do Fluminense e do Vasco. Os dois hoje já têm os seus CTs em terras públicas, e o Botafogo, não. A prefeitura quer fazer o mesmo conosco, de conceder uma terra por X anos, 30, 50 anos, no qual a gente possa usufruir durante esse tempo e desenvolver também o esporte e a região. Têm as contrapartidas que a gente precisa fornecer para ter essa concessão", concluiu posteriormente.