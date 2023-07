Tiquinho rechaça idolatria e mantém pés no chão no Botafogo: 'Muito pela frente'

Rio - Principal referência do líder Botafogo, Tiquinho Soares, vem construindo uma linda história que poderá ser coroada com conquistas em 2023. Apesar disso, o atacante, de 32 anos, vem mantendo a cautela em relação ao futuro. O jogador afirmou que não se sente ídolo do Alvinegro e se disse focado em buscar os principais objetivos da equipe na temporada.

"Estou bem tranquilo sobre isso. Sei que aqui tem grandes ídolos que passaram pelo Botafogo. Para mim, é muito gratificante poder estar usando essa camisa. Não quero falar isso de ídolo. Tento fazer o meu trabalho que é o mais importante, mas o que importa é o Botafogo sempre", disse em entrevista ao "GE".

O Botafogo lidera o Brasileiro com 39 pontos com 13 vitórias em 15 jogos. Apesar da grande vantagem na ponta, Tiquinho prefere manter os pés no chão e não prometer que o título irá para General Severiano.

"Não vou prometer o que não posso cumprir. O que posso dizer é que o torcedor é que continue acreditando no elenco do Botafogo, com os pés no chão, porque tem muita coisa para rolar e espero que eles continuem nos ajudando", concluiu.